Air Sénégal: Un vol à destination de Lyon atterrit à Marseille... La compagnie d’Air Sénégal SA serait-elle en train de perdre davantage la boussole ? Au-delà de voir le bus de leurs passagers prendre feu en pleine autoroute à Marseille, la compagnie n’aurait qu’un seul avion opérationnel sur la flotte de la série A320. Et même cet appareil est immobilisé, à côté d’autres.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Septembre 2022 à 23:50

Après avoir accusé un retard de presque deux heures au départ de Diass, le deuxième Airbus A319 (6V-AM) qui assure le triangulaire HC 427, Dakar-Marseille-Lyon-Dakar, n’a pas pu assurer la continuité sur Lyon, deuxième étape de son triangulaire, après son premier stop à Marseille.



Ainsi, la compagnie aérienne d’Air Sénégal SA a dû affréter un bus pour acheminer depuis Marseille les passagers dont la destination finale est Lyon. Seulement, ce bus a pris feu en pleine autoroute. Même si aucun blessé n’est signalé, des destructions de bagages suite à l’incendie sont toutefois constatées.



La source indique que sur la flotte de la série A320 que compte HC, au nombre de 04 : 2 A319, 6V-AMA et 6V-AMB, seul un reste opérationnel, le 6V-AMA qui pour l’heure, est toujours immobilisé sur le tarmac de l’aéroport de Marseille.



Le deuxième A319 / 6V-AMB, quant à lui, après l’incident sur Barcelone, est toujours immobilisé depuis, à BCN. Et pour les 2 A321 6-AMC et 6V-AMD, seul le premier est opérationnel et l’autre est immobilisé depuis longtemps, suite à des pannes répétitives.







