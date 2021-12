Air Sénégal sous le feu des critiques

S’il y a quelqu’un qui est dépité par Air Sénégal, c’est bien la députée libérale Mame Diarra Fam. Hier, lors du vote du budget du ministère des Transports aériens et du Tourisme, elle a exprimé son dégoût pour la compagnie nationale.



La députée, devant le ministre Alioune Sarr, a soutenu que prendre la compagnie Air Sénégal pour aller à Milan est une véritable galère, relate "Le Témoin". « Je ne suis pas fière d'Air Sénégal. La commodité et l'inconfort règnent dans les avions d'Air Sénégal via les vols qui vont à Milan. Les Modou-Modou souffrent. Voyager à bord d'Air Sénégal, c'est comme si nous sommes dans un wagon express. Pour les avions qui vont à Milan, comme quelqu'un qui va au marché Thiaroye, contrairement à ceux qui vont à Paris. Ceux qui voyagent en 1ère classe attendent trop de temps pour récupérer leurs bagages parce qu'ils sont paquetés à l'arrière de l'avion », a dénoncé la députée. Le Dg d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, appréciera…