Aïssa Tall Sall : « Macky Sall doit désormais s’entourer de toutes les compétences sans calcul, ni intérêt » La présidente de « Osez l’avenir » est de ceux qui pensent que Macky Sall doit revoir son entourage pour son second mandat. « Macky Sall doit désormais s’entourer de toutes compétences, sans calcul, ni intérêt », a, en effet, laissé entendre la souteneuse du candidat de BBY à la dernière élection présidentielle, lors de l’émission Grand Jury sur la RFM. « Ce mandat doit être celui de la confirmation. Il a été critiqué sur certains aspects, notamment sur sa gouvernance, donc oui, il doit revoir certaines choses », a encore dit l’avocate, qui ne boude pas un éventuel poste dans le prochain gouvernement. « Tout me va tant que c’est pour le Sénégal », a-t-elle répondu à la question de savoir quelle sphère ministérielle préfère-t-elle.

