Aïssata Tall Sall : « Nous voulons que les États-Unis gardent les yeux gros ouverts sur le Sénégal... »

Aïssata Tall Sall ne s’est pas fait prier pour dire son souhait de voir les États-Unis s’intéresser davantage au Sénégal. La ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur est d’avis que le pays de l’Oncle Sam doit « garder les deux yeux gros ouverts » sur notre pays.



« Les États-Unis soutiennent le Sénégal. Nous avons ensemble beaucoup de chantiers. Il a cité le MCA ; nous venons de signer le deuxième compact avec le gouvernement des États-Unis et ça va être consacré à l’Énergie, comment apporter l’électricité dans nos villages, dans nos villes, partout où il y a nos populations. C’est un grand défi de développement pour nous, et les États-Unis, à travers le MCA, vont nous aider à cela. Il a également cité l’initiative Build Back Better pour construire un nouveau monde, un monde meilleur après ce que nous avons connu. Les États-Unis prennent une part extrêmement importante et le Sénégal entend également prendre sa part. Quelques programmes sénégalais vont être soumis à cette initiative. Je peux donner comme exemple le rail où nous pensons que nous pourrons obtenir un financement pour ouvrir la voie ferrée entre nous et le Mali et pourquoi pas plus loin, l’autoroute du nord qui va aller jusqu’à Saint-Louis », a souligné la cheffe de la diplomatie sénégalaise.



Aïssata Tall Sall a profité de l’occasion pour solliciter le soutien des États-Unis en faveur du financement des énergies fossiles. Lors de la dernière rencontre sur le climat à Glasgow, des pays industrialisés se sont ligués pour surseoir aux financements aux énergies fossiles. Ce que le président du Sénégal avait vivement dénoncé. Son cri du cœur est repris par son ministre des Affaires étrangères qui, devant le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a soutenu la nécessité pour un pays comme les États-Unis de soutenir le Sénégal pour valoriser ces découvertes pétrolières et gazières...

