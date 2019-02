Aïssata Tall Sall : « Podor a démenti ceux qui pensent que ma décision de soutenir Macky est personnelle »

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 11:07

La présidente du mouvement ‘’osez l’avenir’’, Me Aïssata Tall Sall a décidé d’accompagner le candidat de Bby, Macky Sall, lors de cette présidentielle. Pour certains, cette décision est personnelle à Me Aïssata. Ce que les militants de Podor démentent, de l’avis de la présidente de ‘’osez l’avenir’’.



« Il y a des gens qui pensent que j’ai pris seule la décision de soutenir le président Macky à la présidentielle de 2019. A ceux-là qui ont pensé que la décision d’accompagner le président Sall et d’en faire notre candidat était une décision de Me Aïssata Tall Sall, Podor a démenti cela. Podor confirme que cette décision est une décision partagée, concertée avec la basse. »



L’Observateur

