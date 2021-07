Aïssata Tall Sall en Gambie: La coupe abusive de bois et la situation des sénégalais au menu En visite de travail en Gambie, Aissata Tall Sall a été reçue par le président Adama Barro. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a été reçu par son homologue gambien, renseigne emedia.

Au menu de leurs échanges, la situation des Sénégalais vivant en Gambie et la coupe abuse de bois dans leurs zones frontalières qui fait souvent l’objet de polémique. Mais la cheffe de la diplomatie sénégalaise se dit satisfaite de cette visite qui, selon ses dires, a été ’’fructueuse’’. ’’Dieu merci, tout est au beau fixe. Et nous nous sommes encore promis de revoir les choses de les renforcer davantage pour que tout se passe pour le mieux’’, a-t-elle déclaré en marge de sa visite.



