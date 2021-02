Aissata Tall Sall rassure sur le vaccin contre la Covid-19: «Le Sénégal sera l’un des premiers pays africains à l’expérimenter» Voilà une nouvelle qui tombe au moment où les populations sont touchées par la seconde vague et vivent sous la hantise de nouveaux variants avec leur lot de décès.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Selon Me Aïssata Tall Sall, « diplomatiquement, tout ce qui devait être fait est fait. Et dans les prochains jours, le Sénégal aura son vaccin».



Apparemment, nous dit « L’As », la maire de Podor ne pouvait cacher son enthousiasme de voir le Sénégal être «l’un des premiers pays africains » à expérimenter le vaccin contre le coronavirus.



Mais par diplomatie, elle laisse «le soin» à son collègue de la Santé l’annoncer aux populations.



