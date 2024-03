Aissatou Ndiaye, Député-Maire de Ndiaffate: « La relation entre les Présidents Alassane Ouattara et Macky Sall est si solide et fraternelle »

Une certaine presse a attribué au Président Alassane Ouatera un rôle (par 3 fois s’il vous plaît) dans la décision du Président Macky Sall de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, le 2 Avril. Si tel était le cas, alors ne serait-il, pas une sorte d'enfoncer une porte ouverte, pour employer une expression populaire.



En effet, le Président Macky Sall a , dans des adresses à la nation et au cours de ses entretiens avec la presse nationale et internationale, clairement dit et répété sa décision motivée de partir à la fin de son mandat, en joignant la parole aux actes qu'il pose au quotidien.



Toutefois, les relations entre les Présidents Ouattara et Macky SALL sont un secret de polichinelle. Ils échangent régulièrement sur divers sujets. Et cela est tout à fait normal entre deux Hommes d’Etat très proches qui s’apprécient et s’estiment mutuellement.



Le Président Ouattara, dont la sagesse n'est plus à démontrer, a une hauteur de vue sur les questions relatives au développement de son pays, la Côte d'Ivoire et le continent africain. Il magnifie le génie et apprécie fortement le comportement et la clairvoyance de son jeune frère le Président Macky Sall qui a transformé son pays et a contribué au rayonnement de la démocratie sénégalaise et celle de l'Afrique, en donnant parfois des leçons au reste du Monde .



Cette fierté par rapport au leadersphip et au comportement de son jeune frère est réciproque. Macky Sall est admiratif devant le bilan de ce grand Chef d’État qui a stabilisé et a redressé économiquement la Côte d’Ivoire et ,ce n’est pas peu, en lui ouvrant les voies du développement et du rayonnement.



La relation entre les deux hommes d’État est si solide et fraternelle qu’il suffit de lire le message de Président Ouattara, lors du dernier sommet de la CEDEAO à Accra où il a rendu un vibrant hommage au Président Macky Sall, je cite : ” Ce sommet décisif comme vous le savez, est également le dernier auquel participe notre frère Macky Sall, en qualité de président de la République du Sénégal. Je voudrais devant notre Conférence réunie, et en ce moment de grande fraternité, rendre un hommage solennel au Président Macky Sall, homme d’Etat exceptionnel et démocrate sincère, dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l’Afrique.



Tout au long de ces années, j’ai côtoyé un grand bâtisseur qui a su transformer son pays, et un homme d’idées qui a changé à bien des égards le regard porté sur l’Afrique. Macky, tu nous manqueras c’est certain, mais sache que notre œuvre commune continuera pour le bien de nos peuples.”



Honorable Député Aissatou Ndiaye

Maire de Ndiaffate









