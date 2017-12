Aïssatou Sophie Gladima Siby ministres des Mines : « le secteur minier fait partie des premiers pourvoyeurs au niveau du ministère de l’Economie et des Finances » Pour expliquer aux populations le rôle et l’impact des mines dans les projets du chef de l’Etat, le ministre des Mines et de la Géologie a effectué une visite hier dans les les locaux de la cimenterie Dangote Cement Senegal (DCS) et les mines de carrière exploitées par ladite industrie. Une visite au cours de laquelle Aïssatou Sophie Gladima Siby, a tenté de recueillir les problèmes des travailleurs des communes qui abritent les mines et de constater les nouvelles technologies utilisées dans les usines ainsi que la sécurité des employés, entre autres.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2017 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Cette visite du ministre des Mines et de la Géologie a pour objectif de voir selon la patronne des mines au Senegal, les conditions dans lesquelles les gens travaillent pour permettre à l’Etat de prendre de bonnes décisions dans l’avenir. Ainsi elle a salué « les nouvelles technologies utilisées à Dangote pour réduire l’impact négatif sur l’environnement ». Pour rappel, Dangote Cement Senegal est la cimenterie la moins polluante de tout le continent africain, car elle est soucieuse de la préservation de l’Ecosystème.



En outre cette visite du ministre des Mines et de la Géologie peut également s’expliquer par les ruptures notées dans la production et qui peuvent constituer des obstacles pour les grands projets de l’Etat en construction. De l’avis de la spécialiste en hydrogéologie et géochimie isotopique, « parfois on nous dit qu’il y a des ruptures, nous sommes donc venus pour constater ce qui engendre ces manques. Et s’il y en a, trouver des alternatives et c’est en ce moment que le gouvernement jugera la nécessité ou non, peut-être de donner, d’autres permis », explique-t-elle, tout en précisant que le ciment est plus cher dans la sous-région.



En ce qui concerne le port des casques pour la sécurité des travailleurs, Mme Siby a remarqué que « les Sénégalais n’aiment pas trop porter les casques et autres outils, même les chalumeaux; c’est comme cela dans le secteur de la pêche aussi, les travailleurs ne veulent pas porter des gilets ».



A l’en croire, le secteur minier fait partie des premiers pourvoyeurs au niveau du ministère de l’Economie et des Finances et tous les Sénégalais en bénéficient. Concernant la redistribution où les communes sont parfois lésées, d’après le ministre, "avec le nouveau code minier, nous essayons de régler ces problèmes pour en donner un peu plus à la localité où les ressources sont trouvées ", avant de promettre dans un court délai, des négociations entre les collectivités locales et le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan.















Cheikh Makhfou Diop

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook