Alassane transperce la gorge d'Alpha avec une lance et prend 2 ans

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019

Apres avoir disqualifié les faits d’assassinat en coup mortel, la Chambre criminelle de Saint-Louis a condamné Alassane Ba à 2 ans de prison ferme et a libéré ses co-accusés.



Alassane Ba répondait du crime commis sur Alpha Sow, décédé après avoir reçu un bout de lance pointu.



Les faits ont eu lieu le 27 juillet 2017, lors d’un bagarre entre les frères Bâ et des bergers à Mboundom. Le principal accusé sans ambages ni détour, a fait part de sa responsabilité dans ce meurtre. Mais, il a précisé que c’était involontaire.











L’Observateur

