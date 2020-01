Albert Royer: La personne chargée de l'échographie, déserte de son poste durant une urgence C'est le cri de coeur d'une dame qui avait apporté son enfant souffrant, à l’hôpital pour enfants, Albert Royer. Sur place, le pédiatre lui prescrit en urgence une échographie abdominale mais, à sa grande surprise, la personne chargée de l'échographie, n'était pas sur place. L'enfant a du se contenter de médicaments jusqu'au lendemain. Voici son témoignage.

"C’était à 20h30, j'étais à Albert Royer Fann car mon fils de 13 mois, avait la diarrhée et vomissait, son ventre était ballonné. Après consultation, le médecin (très gentille la dame) nous a demandé d'aller faire une échographie abdominale, avant de prescrire l'ordonnance, mais la personne chargée de l'échographie n'était pas sur place et personne ne pouvait nous renseigner sur quand elle allait venir ou si même elle allait venir.



Bref, après une demi-heure voire 1 heure de patience on est repartis voir le médecin qui, finalement, a prescrit quelques médicament qui pourront soulager le petit et attendre le lundi pour le faire alors que c'était une urgence. "

