Albert Royer: Une sévère épidémie touche les enfants Une sévère épidémie de grippe touche les enfants. Le service d’accueil des urgences de l’hôpital d’enfants d’Albert Royer recoit en moyenne, 200 à 300 patients, dont dix à vingt cas graves de grippe. Cette situation met à rude épreuve la capacité d’accueil de la structure sanitaire.

« Les urgences, pour ne pas dire les cas graves de grippe, ont augmenté ces dernières semaines. Certains parmi les cas graves retournent à la maison mais on en hospitalise cinq ou plus en moyenne par jour. Parfois aussi on les réfère à d’autres hôpitaux. Mais, il y a une forte tension dans presque toutes les structures sanitaires du pays », a révélé Dr Abdou Fatah Diba.



Le spécialiste relève le retard à la consultation. Puisque, les enfants recus arrivent « très fatigués » et souvent dans un état « inquiétant ».



Ainsi, il appelle à la vigilance sur le cas des enfants, présentant des signes de grippe, comme une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, une perte d’appétit, un désintéressement aux jeux ludiques et des sensations de malaise.



La situation serait devenue « préoccupante » au point d’amener les autorités sanitaires à renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique classique et sentinelle pour une meilleure prise en charge.



