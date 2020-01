Aldiouma Sow de Pastef: «la parole de Macky Sall n’a plus de valeur à nos yeux»

Si Ousmane Sonko a prêté une oreille attentive au discours à la nation du Président Macky Sall jusqu’à l’analyser sur le plateau de SenTv, ce n’est pas le cas de son lieutenant, Aldiouma Sow.



Le chargé des Elections de Pastef n’a accordé aucun crédit au message délivré par le président de la République aux Sénégalais. « Sur bien des situations, le Président Macky Sall pense pouvoir s’en sortir en affirmant le contraire de ce qu’il défendait. Sa parole n’a plus de valeur à nos yeux », fait-t-il savoir dans les colonnes du journal « Le Quotidien ».



Ce que semble regretter Aldiouma Sow, « Macky Sall a habitué les Sénégalais à dire une chose aujourd’hui et son contraire, le lendemain », dit-il.



