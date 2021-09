Alé Lô, Maire de Taiba Ndiaye : «Les 15 millions demandés pour la caution sont élevés» Pour participer aux prochaines élections locales de 2022, chaque liste devra débourser une somme de 15 millions de Fcfa. Un montant assez élevé aux yeux du maire de Taïba Ndiaye Alé Lô, par ailleurs Vice-président de l’Assemblée Nationale. Mais selon lui, il ne s’agit point d’éliminer un candidat, mais de rationaliser afin que les élections se tiennent dans d’excellentes conditions.

Le compte à rebours a effectivement commencé, en ce qui concerne la tenue des élections locales de janvier 2022, avec la fixation de la caution arrêtée à la somme de 15 millions de Fcfa. Ce montant est jugé assez élevé aux yeux du maire de Taïba Ndiaye Alé Lô, par ailleurs vice-président de l’Assemblée Nationale.



Selon lui, c’est un peu cher, mais il faut aussi réfléchir pour comprendre pourquoi on en est arrivé à une telle situation. A la lumière de ce qui s’était passé lors des dernières élections législatives, il souligne qu’il s’est agi de trouver un moyen de filtrer et limiter ainsi les candidatures.



Il ajoute : « Certes 15 millions, c’est beaucoup, moi je pensais à 10 millions. Mais le ministre de l’Intérieur est plus apte et mieux placé pour apprécier pourquoi les 15 millions ont été retenus.



En tout cas, notre conviction est qu’il ne s’agit pas d’un moyen pour éliminer un candidat, mais pour rationaliser à telle enseigne que les élections puissent se tenir dans d’excellentes conditions, étant entendu que 20 à 30 candidats au niveau local poseraient à coup sûr de graves problèmes dans les zones urbaines et particulièrement dans les zones rurales.

D’où la pertinence de moraliser à travers cette décision et faire en sorte que les consultations électorales puissent bien se tenir ».



Alé Lô, maire de Taïba Ndiaye, par ailleurs vice-président à l’Assemblée Nationale, recevait une délégation de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), en marge du démarrage des phases nationales de l’ONCAV et pour lesquelles Taïba Ndiaye va abriter une poule de 5 équipes.

