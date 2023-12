Alerte ! Eventuelles inscriptions pour du financement ou de la formation: La Der/Fj dénonce de fausses informations

La Délégation générale à l’entrepreneyriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), a constaté que des personnes malintentionnées, véhiculent des messages, portant sur des inscriptions pour du financement ou de la formation sur son compte.



D’après l’Institution, ces informations relayées sont fausses. Elle informe qu’elle ne travaille avec aucun intermédiaire pour l’enrôlement sur ses programmes et aucun paiement n’est demandé.



Mais, des dépôts se font gratuitement, directement et exclusivement, dans les pôles emplois et entrepreneuriat ou sur la plateforme dédiée.