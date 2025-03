Alerte – Cyberattaques contre Dakaractu et Seneweb : les sites d'information ciblés par des offensives sans précédent A quelques heures d’intervalles, deux nouvelles alarmantes sont tombées citant deux des principales plateformes d'information sénégalaises ! Dakaractu et Seneweb, ont été victimes de cyberattaques de grande ampleur, compromettant l'accès des lecteurs à leurs contenus.

Dakaractu subit depuis plusieurs jours des attaques répétées, rendant le site inaccessible à certaines heures. Selon la rédaction, ces offensives surviennent régulièrement après la publication d’informations sensibles. Rien que pour la journée du 27 février, 67 millions de requêtes malveillantes ont été recensées.



De son côté, Seneweb a fait face à une attaque d’une ampleur inédite entre le 17 et le 27 février, enregistrant 1,7 milliard de connexions frauduleuses sur dix jours. Un niveau de trafic dépassant largement les standards des médias africains et perturbant gravement l’accès aux services du site.



Les deux médias dénoncent une atteinte grave à la liberté de la presse et assurent que des mesures renforcées sont mises en place pour contrer ces menaces.



Seneweb précise qu’aucune donnée personnelle n’a été compromise. Une enquête est en cours avec le soutien des autorités et d’experts en cybersécurité pour identifier les auteurs de ces attaques.



