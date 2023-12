Alerte/ En grève de la faim à Bambilor: Landing Mbengue réclame un entretien avec Macky Sall Landing Mbengue, figure fondatrice de l'Alliance Pour la République (APR), se retrouve aujourd'hui, dans l'ombre après avoir été le catalyseur de nombreux projets et ambitions au sein du parti au pouvoir. Cependant, cette figure emblématique ressent un profond manque de considération de la part du Président Macky Sall. Cette absence de considération est de loin une équivalence de son engagement de longue date.

Vendredi 29 Décembre 2023

Ancien premier adjoint au maire de Bambilor sous le règne de Ndiagne Diop, M. Mbengue a récemment choisi un geste radical pour attirer l'attention sur son dilemme : une grève de la faim depuis huit jours. Son objectif : rencontrer en personne le Président Macky Sall, sans intermédiaire, pour discuter de la situation politique et foncière critique à Bambilor.



"Je voudrais avant tout rappeler mon engagement indéfectible envers le parti et ma longue complicité avec le Président Macky Sall depuis 15 ans. Alors qu'il approche la fin de son mandat, j'aurais espéré qu'il me reçoive pour échanger sur la situation politique dans la zone de Bambilor. Les spéculations foncières dans la commune persistent, et je souhaitais aborder ces questions en amont avant son départ, car les problèmes dans la région sont nombreux et je pense qu'une discussion est impérative."



Cependant, suite à l'intervention du Khalif de Bambilor, Thierno Amadou Ba, Landing Mbengue a choisi de suspendre sa grève de la faim. Joint par notre reporter, il exprime son espoir de voir ses préoccupations prises en compte et insiste sur la nécessité d'un dialogue direct avec le Président Sall pour résoudre les défis complexes et pressants à Bambilor.



Birame Khary Ndaw





