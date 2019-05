Alerte - Facebook: un programme de sacrifices humains publié dans un groupe social au Sénégal Une fille a capturé la photo du programme dans un groupe social sur Facebook et l’a mise dans un autre groupe social sur Facebook pour alerter les gens.

« Je suis très étonnée!! Un gars lavait mis en commentaire sur TDD ou galsen Fun je lui ai posé la question à savoir c'était le programme de qui, Moi et dautres personnes malheureusement il a préféré supprimer son commentaire heureusement k g pu enregister la photo dommage k g pas fait de capture directe. Faites attention deuk bi tasna 😪😪😪 »

Il s’agit d’un programme de rituel. Selon la fille qui a fait la capture, la personne qui a publié le programme n’a pas répondu à la question, à savoir, à qui appartenait ce programme. A la place, la personne a supprimé sa publication, mais heureusement la fille avait fait une capture d’écran.



