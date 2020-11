Alerte HSF: Un migrant mort, son corps retenu au Maroc, sa famille implore le Président Macky Sall pour le rapatriement de sa dépouille Malick Guèye est un Sénégalais de Pikine à Saint-Louis, qui en partance pour l’Espagne, est mort en cours de route et son corps est à la morgue dans un hôpital au Maroc

Malick Guèye est un sénégalais de Pikine à Saint-Louis, qui en partance pour l’Espagne est mort en cours de route et son corps est à la morgue dans un hôpital au Maroc



C’est sa famille qui s’est adressée à Horizon Sans Frontières, et qui désemparée par la nouvelle, sollicite le Président Macky Sall pour le rapatriement du corps.



Malik Gu7ye d’après sa famille est tombé malade dans la pirogue qui les menait en Espagne et il a atterri au Maroc. Après avoir été évacué à l’hôpital de Dahla, il est décédé le vendredi, laissant la famille dans le désarroi .



L’homme laisse derrière lui deux femmes et 5 enfants .Informée du rôle d’alerte mais aussi de veille de HSF, sa mère a interpellé Boubacar Seye son président par l’intermédiaire de Birame Lo.



Malgré son cœur meurtri par la nouvelle, son souhait ardent maintenant est que son fils que d’autres espoirs avaient poussé à chercher ailleurs pour les soutenir, repose parmi les siens.



C’est en ce sens que HSF lance un appel au président de la République.





Contact famille : Moussa Fall au 772736839



