Alerte Info de HSF : Un marchand ambulant sénégalais de 40 ans, froidement assassiné en Argentine ! Un commerçant d'origine sénégalaise a été poignardé à mort par un homme, au coin de Dorrego et José de la Iglesia dans la capitale, Jujuy.

L’information est Boubacar Sèye, de l’ONG Horizons Sans Frontières, qui explique que le drame s’est produit hier, vers 13h30, lorsque l’agresseur est arrivé à la rue José de la Iglesia et a fait irruption sur les lieux du drame, avec un couteau à la main.



Il s'est adressé aux vendeurs qui exercent habituellement leur activité commerciale dans la zone, en criant insultes et menaces.



Selon ses renseignements, l'agresseur s'est approché du vendeur d'origine sénégalaise et a dispersé les bijoux artisanaux qu'il possédait sur son stand.



Incapable de se défendre, notre compatriote a reçu un coup de couteau au côté droit du cou, le laissant allongé sur le trottoir, perdant beaucoup de sang.



« Les services d'urgence ont été dépêchés sur place et ont rapidement transféré le blessé à l'hôpital "Pablo Soria", dans la capitale Jujuy. Cependant, quelques minutes plus tard, l'homme est décédé des suites des blessures graves infligées par l'agresseur », s’est-il désolé.



