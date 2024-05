Alerte Insécurité à Dakar : Cette nouvelle stratégie dégoutante des malfrats ciblant les clients des banques Du jour au lendemain, les tentatives avortées ou réussies d’agression se multiplient. Mais dans cette insécurité galopante à Dakar, surgit une nouvelle stratégie des malfrats ciblant les clients des banques ou les personnes véhiculées apparemment bien nanties. En effet à bord de motos, en bande de trois ou quatre, ces bandits en pleine circulation font tomber un petit avec ses trois clous qui se pointent dans les pneus de leur cible et c’est parti…

Oui, c’est le début de leur plan qui se déclenche, car le chauffeur piégé, quelques mètres plus tard commencera à sentir une sorte de crevaison. Selon le témoignage de ABD qui a échappé et déjoué leur coup tordu, si leur cible descend pour constater les dégâts, ce sera le moment choisi par les malfrats pour se garer à ses cotés, pour lui offrir « gentiment » un coup de main.



Mais après leur départ la victime verra tardivement qu’en réalité ce n’est pas un coup de main, mais un coup de massue ! En atteste Dieng, victime de cette pratique, qui a perdu plus de 16 millions de francs CFA qu’il venait de retirer d’une banque de la place.



« Mieux vaut prévenir, qu’essayer de guérir ! » dit l’adage. C’est en ce sens que dans ces courtes vidéos, ABD livre plus de détails et formule des recommandations pour éviter le piège dégueulasse de ces bandits !











