Alerte Météo : Vague de poussière et baisse des températures, selon l’Anacim

Mercredi 18 Décembre 2024

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié, ce mardi soir, les prévisions météorologiques pour les prochaines heures. Ce bulletin fait état de poussière et de fraîcheur attendues sur l’ensemble du territoire, informe "LeSoleil-sn".



Selon l’Agence, une importante vague de poussière s’étend actuellement sur la moitié nord du pays et devrait s’intensifier sur l’ensemble du territoire, à partir du jeudi 19 décembre.



Les régions du Nord et du Centre (Saint-Louis, Podor, Matam, Linguère, Louga, Thiès, Dakar, Diourbel et Kaolack), seront les plus affectées. Dans ces zones, les concentrations de particules dans l’air réduiront fortement la visibilité.



Dans le Sud (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou), les effets de la poussière seront moins marqués, mais pourraient se faire sentir de manière intermittente. Ce phénomène commencera à s’atténuer progressivement, à partir du samedi 21 décembre 2024.

