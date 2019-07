Alerte-Oustaz Makhtar Sarr, DTV : « Les homosexuels n’ont pas de puissance, mais, ils développent des stratégies de nuisance » Oustaz Makhtar Sarr de la DTV prévient Imam Kanté et tous les combattants de l’homosexualité. Oustaz Sarr, évoquant ses sources, informe que ces marginaux, sont en train de planifier des plans de riposte pour ternir l’image de certains islamologues. Mais, l’action de ces derniers, ne doit en rien entraver la détermination et la volonté de continuer le combat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|



Oustaz Makhtar Sarr, dans son message d’alerte, demande à ses confrères d’éviter ou de restreindre juste, leurs échanges et prise d’images avec les femmes. Même si, c’est dans le cadre d’interviews et autres.



Ainsi, il a évoqué les menaces de l’ONG Jamra, soutenant détenir une liste d’homosexuels, établis au Sénégal. D’après cette structure, sur cette liste figure des personnes de notoriétés publiques, de religieux etc.



Les homosexuels, considère-t-il, n’ont pas de puissance, mais, des capacités de nuisance. Ces rejetés de la société peuvent dérouler des stratégies visant simplement, à ternir l’image d’une personnalité très respectée dans son engagement à défendre la religion.



Sous ce registre, il a demandé aux sénégalais de rejeter n’importe quelle liste, éventuellement, publiée. Et qu’ils sachent que ces genres de publications n’ont d’objectif que de décourager les l’engagement des défenseurs des valeurs religieuses. Oustaz exhorte à un engagement indéfectible pour réduire à néant les multiples tentatives des homosexuels.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos