Alerte Santé : « Vody », cette boisson alcoolisée qui détruit la jeunesse Depuis quelque temps, un nouveau phénomène préoccupant a émergé parmi les jeunes : après la consommation de « Volet » (une drogue), c'est désormais le « Vody » qui fait son apparition. Cette boisson alcoolisée, fabriquée en Allemagne et commercialisée en Afrique de l’Ouest, est un mélange de vodka et de produits énergisants. Elle est accusée de causer des ravages au sein de la jeunesse, suscitant de vives dénonciations sur les réseaux sociaux, où des milliers d’utilisateurs tirent la sonnette d’alarme.

Au Sénégal, après l'épisode du « Volet », certains jeunes se sont tournés vers une nouvelle substance : le « Vody ». Cette boisson alcoolisée, produite en Europe, précisément en Allemagne, combine, selon ses ingrédients, de la vodka et des produits énergisants.



Depuis quelque temps, la consommation de cette boisson est au centre des débats, notamment en raison de l’usage abusif qu'en font les jeunes. Elle devient même rare dans certains points de vente de la capitale sénégalaise. À Gueule Tapée, par exemple, dans une boutique spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées, le gérant, qui a souhaité conserver l’anonymat, a confirmé que le « Vody » est très prisé par les jeunes depuis son arrivée au Sénégal.



Selon ce même gérant, les principaux consommateurs ont entre 14 et 19 ans. Le docteur Coulibaly, spécialiste des addictions, a alerté sur les effets néfastes de cette boisson : « Le Vody provoque des troubles du comportement. Les consommateurs deviennent agressifs, hyperactifs, désinhibés et très dépendants, ce que beaucoup de jeunes ignorent », a-t-il déploré. Cependant, pour une grande partie des jeunes que nous avons interrogés, il ne s'agirait que d’une boisson énergisante sans danger apparent pour la santé.



Selon des informations relayées, en 2023, le « Vody » a causé des dégâts considérables, et le site d’information La Croix avait d’ailleurs publié un article dénonçant sa présence sur le marché sénégalais. Aujourd’hui, les internautes commencent à tirer la sonnette d’alarme à travers des vidéos diffusées sur TikTok, Instagram, Facebook, et d’autres plateformes.



D’après leurs publications, une part importante de la jeunesse vivant à Dakar et dans sa banlieue consomme ce produit de manière excessive, sans se préoccuper des conséquences.



