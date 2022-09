Alerte à Matam, Podor, Dagana et Richard Toll

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement alerte encore sur le niveau élevé de l’eau du fleuve Sénégal. Les données recueillies ces dernières heures dans plusieurs stations hydrométriques indiquent des niveaux d’eau proches des cotes d’alerte. D’après le ministère, les situations les plus préoccupantes concernent les stations de Matam, Podor, Dagana et Richard Toll où le niveau de l’eau qui s’est stabilisé à 2,92 mètres ces deux derniers jours demeure proche de la côte d’alerte qui est de 3,35 mètres.



A Matam, mentionne-t-on dans L'As, le niveau de l’eau qui était à7,58 mètres est monté à 7,68 mètres ce jeudi 08 septembre 2022, soit à32 centimètres de la côte d’alerte qui est de 8 mètres. Le niveau du fleuve Sénégal à Podor qui était à4,65 mètres est montéà4,68 mètres ce jeudi, soit à32 centimètres également de la cote d’alerte qui est de 5 mètres. Quant à Dagana, le niveau de l’eau, qui était à3,33 mètres, a certes baissé de 4 centimètres ce jeudi, mais reste toujours très proche de la cote d’alerte qui est de 3,5 mètres. C’est pourquoi, le ministère de l’Eau et de l’Assainissement redoute des débordements du cours d’eau dans ces localités, en cas de survenance de fortes pluies au niveau du haut bassin et de la vallée du fleuve Sénégal dans les prochains jours.

