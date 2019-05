Alerte à Thiaroye: Risque d’explosion de 500 tonnes de déchets toxiques stockés à Senchim

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|

Une sérieuse menace pèse sur les populations de Thiaroye sur Mer et environs. Depuis 2011, des tonnes de déchets toxiques sont stockés aux Industries chimiques du Sénégal (Ics Senchim) dans des fûts qui commencent à se dégrader.



Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall qui effectuait une visite hier sur les lieux, a déclaré qu’il « y a urgence, avant que ces fûts ne soient déplacés, qu’ils soient reconditionnés pour éviter tout risque de voir ces produits toxiques s’échapper et causer des dégâts”, rapporte EnQuête et L’Observateur.



«Il faut un conditionnement acceptable, mais également un conditionnement pour que très prochainement, a insisté le Ministre, « des mesures soient prises et ce, en attendant que ces déchets soient transportés dans les lieux capables d'en prendre en charge la destruction ».



M. Abdou Karim Sall a toutefois précisé que ces produits ne peuvent pas être traités au Sénégal. « Il faut forcement les transporter hors du pays, dans des endroits capables de prendre en charge l’incinération de ces produits dangereux, qui doivent être incinérés à très haute température », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos