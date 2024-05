Alerte arnaque : « L’intermédiation de la Douane pour l’acquisition de véhicule », la nouvelle méthode des malfaiteurs Infatigables et constamment à la recherche d’une nouvelle stratégie pour piéger des gens peu méfiants, des arnaqueurs ciblent toujours la Douane sénégalaise. Aujourd’hui l’alerte lancée est relative à « L’intermédiation de la Douane pour l’acquisition de véhicule ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2024 à 17:17

Selon l’alerte lancée par nos soldats de l’économie après avoir découvert leur supercherie, ces malfaiteurs utilisent de faux comptes enregistrés au nom du Directeur Général des Douanes et de faux documents dans lesquels ils proposent leur intermédiation pour l’acquisition des véhicules qui seraient en vente.



Mais tout est faux et usage de faux ! Les populations sont averties et la Douane reste ouverte pour tout renseignement sur des actes portés en son nom ou jugés douteux !



