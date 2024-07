Alerte aux allures de scandale : Le cimetière catholique de Bel-Air transformé en dépotoir d’ordures ! Un de ses fidèles lecteurs a hier envoyé au quotidien "Le Témoin", cette image plus que choquante des abords du cimetière catholique de Bel-Air, le premier du genre dans la capitale, où reposent de très illustres personnalités parmi lesquelles, nous pouvons citer l'ancien Président Léopold Sédar Senghor, son épouse Colette, etc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2024 à 11:16

« La Mairie de Dakar doit rapidement prendre des dispositions pour le nettoiement urgent de cet endroit. Afin de décourager les camionneurs et autres charretiers qui y déversent nuitamment leurs cargaisons d’ordures, nous suggérons que toute cette bande de terre fasse l’objet d’un pavage, à l’instar de ce qui a été fait à Saint Lazare de Béthanie. Ou au cimetière musulman de Yoff. Barthélémy Dias, le maire catholique de la capitale, est averti ! », alertent nos confrères.

