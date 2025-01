Alerte aux automobilistes : Embouteillage à prévoir sur l’autoroute, ce jeudi matin

Le trafic est fortement perturbé ce jeudi matin sur l’autoroute reliant l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) à Dakar, en raison d’un accident impliquant quatre véhicules et un camion à hauteur de Keur Mbaye Fall.



Selon les premières informations relayées par SeneNews, l’accident a généré un embouteillage de plus de 4 kilomètres, ralentissant considérablement la circulation dans le sens AIBD-Dakar. La gare routière de Rufisque est également impactée par ces perturbations.



Les autorités compétentes sont sur place afin de fluidifier le trafic et sécuriser la zone de l’accident. Toutefois, il est conseillé aux usagers de la route de prévoir des itinéraires alternatifs ou de reporter leur déplacement si possible.