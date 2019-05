Alerte aux fumeurs : les cigarettes sont plus dangereuses en Afrique La presse nationale et internationale a récemment publié les résultats d’une enquête de l’Ong Open Eye, faisant état de teneurs plus fortes en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone dans les cigarettes vendues en Afrique.

Selon L’Observateur, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, en collaboration avec le ministère du Commerce, a aussitôt saisi le laboratoire national d’analyse et de contrôle (Lanac) et le laboratoire de santé publique de référence de l’OMS du Bukina Faso pour procéder à l’analyse de quelques échantillons de produits du tabac commercialisés par la Mtoa et Philip Morris International (Pmi) au Sénégal.

Résultats des courses, l’analyse de ces échantillons a révélé des teneurs élevées en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone, comparées aux normes de référence de l’Union européenne.

Pour ce qui est de la nicotine, par exemple, il est prélevé une teneur de 1,1 mg contrairement au 1mg recommandé. Pour le goudron, une teneur de 13,5mg a été relevée, contre 10 mg permis. Quant au monoxyde de carbone, une teneur de 11,5 mg a été notée, contre 10 mg préconisés.

De fortes teneurs donc, fait remarquer le journal, qui mettent sérieusement en danger les populations.



