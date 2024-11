Alerte aux pertes dans le secteur du transit cargo : 2AS et Royal Air Maroc interpellés Le secteur du transit cargo, essentiel pour les échanges internationaux, est actuellement ébranlé par des allégations de pertes massives subies par des entreprises sénégalaises basées à Dubaï et en Chine. Ces pertes, résultant de vols répétés, menacent la survie de plusieurs sociétés, entraînant des tensions croissantes entre les parties impliquées.



Selon plusieurs sources concordantes, la responsabilité de ces incidents semble se situer entre 2AS, le gestionnaire de l’assistance au sol à l’aéroport international Blaise Diagne, et Royal Air Maroc, principal transporteur de ces cargaisons. Ces pertes, bien que non encore officiellement quantifiées, sont jugées énormes et suscitent une vive indignation parmi les transitaires sénégalais.



Une situation préoccupante

Les transitaires sénégalais affectés signalent des disparitions de colis lors de leur acheminement entre les plateformes aéroportuaires. Ces incidents, s’ils ne sont pas rapidement clarifiés, risquent d’entacher la réputation des acteurs concernés et de compromettre les relations commerciales entre le Sénégal et ses partenaires économiques.



Appel à la transparence et à la vigilance

Face à cette situation, les entreprises affectées menacent de publier des preuves accablantes sur les réseaux sociaux pour mettre la lumière sur ces pratiques préjudiciables. Elles appellent également les autorités sénégalaises à agir rapidement pour protéger leurs intérêts et garantir un environnement commercial sain et sécurisé.



Le directeur général de 2AS est directement interpellé pour une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités et prévenir d’autres incidents similaires. Une collaboration entre 2AS, Royal Air Maroc, et les transitaires est indispensable pour rétablir la confiance et assurer la sécurité des cargaisons.



Conséquences potentielles

Si aucune action corrective n'est entreprise, cette affaire pourrait entraîner une crise de confiance majeure, non seulement dans le secteur du transit, mais également dans l’ensemble de la chaîne logistique reliant le Sénégal au reste du monde.



Les autorités compétentes sont appelées à agir en urgence pour éviter que cette crise ne s’amplifie et à garantir une meilleure surveillance des flux de marchandises transitant par le pays. La réputation et l’attractivité de l’aéroport Blaise Diagne en dépendent.



