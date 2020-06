Alerte d’Horizon Sans Frontières : une expulsion déguisée en cours pour 8 Sénégalais établis aux Etats Unis Une alerte vient d’être lancée par l’Organisation de défense des migrants Horizon Sans Frontières (HSF). D’après l’Organisation, des informations alarmantes leur sont parvenues faisant échos d’expulsion en cours ciblant des ressortissants sénégalais installés aux des Etats Unis.

« Selon nos contacts qui lancent cette alerte, un avion spécial enregistré sous le numéro N7176S, aurait été autorisé par le Ministre du tourisme et du transport aérien, pour effectuer ce Mercredi 03 juin aux environs de 11h précises, une soi-disant escale technique à l’aéroport Blaise Diagne. Mais en réalité, il y aurait à bord en plus des membres de l’équipage, des agents d’escorte, 8 ressortissants sénégalais »,s’alarme HSF.

L’Organisation ajoute : « Selon toujours nos contacts, dans ce qui ressemble à plus un scénario, il est prévu que l’avion livre également des provisions. Mais ce vol affrété par le département de la sécurité intérieur des USA, qui repartira vers 14h 00 minutes, embarquera des citoyens américains, de même que des bagages laissant discrètement les Sénégalais à l’aéroport ».

Horizons Sans frontières dans sa mission d’alerte de veille et de défense des migrants interpellent nos autorités, pour nous édifier sur cette alerte nous venant de la Diaspora.



