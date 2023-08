Alerte de Serigne Mbaye Thiam : «De fortes probabilités de pluies annoncées la veille et le jour du Magal» Diourbel, Bambey et Touba partagent le même sort. Ces communes sont toutes sous les eaux après les pluies qui sont tombées mercredi dernier. Le ministre Serigne Mbaye Thiam qui était à Touba a visité les dispositifs de l’Office des forages ruraux et de l’Onas et donné des assurances. Mais il a révélé que la météo prévoit de fortes pluies les 3 et 4 septembre.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans les localités de Diourbel, Touba et Bambey ont rendu les routes impraticables. Dans la commune de Diourbel, des services comme la Direction régionale des transports terrestres, la brigade de gendarmerie ainsi que le marché Ndoumbé Diop se sont retrouvés dans les eaux. Au niveau de la direction régionale des transports terrestres, qui se trouve sur la route de Kaolack, même les bureaux n’ont pas été épargnées par les eaux.



Au marché Ndoumbé Diop, une centaine de magasins est engloutie par les eaux. A Bambey, la route nationale est coupée, obligeant les chauffeurs à garer leurs véhicules. Même la gare routière est inondée.



Dans la cité religieuse de Touba, le décor est le même. Au niveau de la mosquée Serigne Saliou Mbacké sise au quartier Ndianatou Mahwa, les populations s’interrogent sur l’efficacité du radier submersible qui a été construit et ouvert à la circulation dans moins d’un mois. Au niveau de la route qui quitte la devanture de la grande mosquée, l’eau commence à prendre possession des lieux.



D’ailleurs, des préposés au nettoyage de la mosquée s’affairaient au niveau de l’eau qui était dans l’entrée de la mosquée. Au quartier Darou Khoudoss, plusieurs habitants ont quitté leurs demeures. D’ailleurs, c’est au moment où il pleuvait que le ministre de l’Eau et de l’assainissement visitait des ponts et autres chantiers mis en place par l’Onas pour lutter contre les inondations.



Serigne Mbaye Thiam, au terme de sa visite, a assuré que l’Ofor a pris toutes les dispositions pour faire face à la demande supplémentaire en eau des fidèles qui devront se rendre à Touba dans le cadre du magal. Il lance un appel aux habitants de Touba, détenteurs de bâches à eau de les remplir.



S’agissant du volet assainissement, le ministre a indiqué que «de fortes probabilités de pluies sont annoncées par la météo les 3 et 4 septembre, c’est à dire la veille et le jour du magal». Et donc, là, les moyens en termes de prévision et de lutte contre les inondations ont été accrues.



