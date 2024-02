Alerte des Consommateurs : une pénurie de gaz butane touche plusieurs quartiers à Dakar Depuis presque deux semaines, une pénurie de gaz butane sévit à Dakar provoquant des désagréments considérables aux consommateurs qui peinent à se procurer des bonbonnes. Selon Momar Ndao, président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), la problématique de l’interchangeabilité des bouteilles entre Diprom, Touba Gaz, Total Energies et Vivo Energies serait à l’origine de la pénurie.



Il semble cependant que le problème soit plus complexe et que Total Energies soit plutôt confrontée à une rupture d’approvisionnement en gaz butane. On annonce le début du remplissage des bonbonnes samedi prochain sans doute après l’arrivée d’un méthanier. Reportage du quotidien Le Témoin



Dans les boutiques de quartiers comme dans les magasins de distribution, voire dans les stations services Total, le constat est généralisé : Une grave pénurie de gaz butane sévit actuellement dans notre pays, et particulièrement à Dakar.



À bout de bras, dans des brouettes, dans les coffres de voitures, sur les motos-jakarta etc., les consommateurs transportent leurs bouteilles de gaz vides et font le tour de la ville. Hélas, après plusieurs heures de recherche, ils rentrent souvent bredouilles car ne parvenant pas à se procurer la moindre bonbonne. Car aucun point de vente n’est approvisionné !



é ! Par exemple, l’entrepôt de gaz situé dans la station service de Sicap Liberté VI, l’un des plus grands de Dakar, est vide depuis quelques jours. « Il n’y a pas de gaz ! » se désole l’un des pompistes joint au téléphone



Seulement, il a oublié de préciser que cette pénurie remonte à plusieurs semaines jusqu’à affecter l’ensemble de la chaîne : ménages grossistes, commerçants. Mardi, un de nos collaborateurs s’est rendu à la station Total située en face de l’Assemblée nationale où il s’est entendu dire : « depuis une semaine, on ne nous a pas ravitaillés en bonbonnes de gaz »



». On lui demande d’aller voir du côté de la station située en face de la poste de la Médina où la même réponse lui est servie : « il n’y a pas de gaz depuis longtemps ». Sans se décourager, il fait cap vers le grand dépôt situé en face de l’Intendance militaire : « Désolé, Monsieur, nous sommes en rupture depuis une semaine »



Notre collaborateur appelle des amis en banlieue qui, au bout de quelques heures, lui disent avoir fait le tour des stations de la zone sans avoir trouvé de bonbonnes de gaz surtout celles de 12 kg.



Selon Momar Ndao, président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), la problématique de l’interchangeabilité des bouteilles entre Diprom, Touba Gaz, Total Energies et Vivo Energies serait à l’origine de la pénurie actuelle



« D’abord permettez-moi de préciser dans les colonnes du journal « Le Témoin » qu’il y a suffisamment de gaz butane dans les sociétés de production. Donc, c’est au niveau de la distribution qu’il y a problème. C’est un problème de dysfonctionnement dans l’application du principe d’interchangeabilité des bouteilles entre opérateurs ou producteurs de gaz. Parce qu’il y a l’un des grands producteurs de gaz qui n’accepte plus les bouteilles des concurrents. Par conséquent, la rotation bouteilles de gaz ne suit pas le rythme de la demande. C’est cela qui a provoqué une pénurie généralisée » explique Momar Ndao



Toutefois, nous avons appris que la société Total Energies, qui est le principal embouteilleur de gaz, est plutôt confrontée à une rupture d’approvisionnement et attendrait un méthanier qui devrait arriver incessamment. D’ailleurs, la reprise des opérations de remplissage serait prévue pour samedi prochain mais la situation ne devrait revenir à la normale que la semaine prochaine



