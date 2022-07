Alerte du Pool des avocats de François Mancabou : depuis deux jours, des personnes non identifiées rodent autour des domiciles de sa famille Nous attirons l'attention des autorités sénégalaises que tout ce qui arrivera à un membre de la famille de Monsieur François Mancabou sera de leur responsabilité. Pool des avocats de Monsieur François Mancabou.

Une enquête judiciaire est en cours et depuis deux jours, des personnes non identifiées tournent autour des domiciles de la famille et des proches de Monsieur François Mancabou. Une tentative d'intimidation qui ne dit pas son nom.



La famille ne déférera à aucune convocation de la DIC si elle n'est en bonne et due forme.



Dans cette affaire, notre ligne directrice sera rien d'autre que la procédure pénale et le Code pénal.



