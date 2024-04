Alerte du senghorien Amadou Lamine Sall

Si les autorités n’agissent pas vite, le Sénégal perdra un patrimoine. D’où le plaidoyer du poète Amadou Lamine Sall, qui appelle le Président Bassirou Diomaye Faye à sauver la bibliothèque de l’ancien chef de l’Etat, Léopold Sédar Senghor, qui est mise en vente aux enchères.



A en croire "L'As", il invite le chef de l’Etat à vite demander à l’Ambassadeur du Sénégal à Paris, de prendre ce dossier en main, de faire arrêter la vente et de ramener la bibliothèque de Senghor chez nous.



Le poète souligne que la bibliothèque est notre patrimoine et des voyous cagoulés comme l’irresponsabilité de la mairie de Verson, ont conduit à cette tragédie, indique le journal.



Il rappelle que le Président Macky Sall était allé au secours, en rachetant et ramenant au Sénégal, un autre butin sauvé du péril. Il invite le Président Bassirou Diomaye Faye, malgré ses très lourdes priorités, à commencer par la Culture car, il est dit dans notre Constitution, «qu’elle est le ciment de notre unité nationale ».