Alerte environnement-accaparement foncier : Des mendiants de la sous-région envahissent Dakar et créent leur « Cité » Issue de la page Facebook de Afri4 Média, photos à l’appui, c’est une alerte à la fois environnementale et foncière qui tombe interpellant les autorités étatiques : Des mendiants issus de sous-région ouest africaine envahissent Dakar et créent leur propre « Cité »…

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2024 à 16:48

Plus direct, la page souligne d’entrée : « Les mendiants du Niger construisent la "Cité Haoussa" à Dakar plus précisément à Ngor virage . »



Livrant plus de détails, la source indique « Les mendiants de toutes nationalité dont la majorité sont du Niger y ont élu domicile avec une cinquantaine de baraques comme dortoirs et des WC créés comme ça dans la nature.»



Et si demain les populations riveraines s’érigent en bouclier ? L’Etat est averti !





