Alerte météo: Des 'vents assez forts' et une 'houle dangereuse' entre Dakar et Saint-Louis

Lundi 9 Décembre 2019

La zone maritime comprise entre Dakar (ouest) et Saint-Louis (nord) a connu dimanche, des ‘’vents assez forts’’ et une ‘’houle dangereuse’’, des phénomènes météorologiques qui se maintiendront jusqu’à lundi à 23 h, selon l’agence météorologique nationale.



Ces ‘’ phénomènes dangereux peuvent engendrer des accidents en mer ’’, prévient l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Les vents peuvent atteindre la vitesse de 40 kilomètres par heure, tandis que la houle peut dépasser 2,5 mètres, selon l’ANACIM.



