Alerte météo : L'Anacim annonce une baisse des températures dans certaines régions

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), annonce une baisse notable des températures sur une grande partie du pays, à partir de ce dimanche et ce, jusqu’à mercredi prochain.



Selon Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Anacim, cette fraîcheur sera particulièrement marquée dans les régions du nord, notamment à Saint-Louis, Matam, Louga et Podor, ainsi que dans le centre et l’ouest du pays, incluant Diourbel, Mbour, Thiès, Fatick et Dakar, rapporte "leSoleil-sn".



Les populations sont invitées à se préparer à cette chute des températures, surtout en journée.