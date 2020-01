Alerte météo: Un « vent fort » et des « phénomènes dangereux » sur les côtes à partir de dimanche

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 15:33

Un « vent fort pouvant dépasser 40 Km/H » est attendu sur la grande Côte (Saint-Louis- Dakar) et sur la Petite Côte (Mbour) à partir de dimanche à 23 heures jusqu’au mardi à 10 heures.



L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) qui donne l’information, prévoit également des « phénomènes dangereux » pouvant occasionner des perturbations pour la navigation maritime.



L’ANACIM recommande la vigilance aux usagers de la mer et annonce des risques d’accidents en mer.

