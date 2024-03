Alerte météo pour le dimanche : Une couche de poussière va « couvrir » le jour des élections Le Quotidien-L’Agence de la météorologie nationale a annoncé qu’une couche de poussière sera de mise, dimanche, sur la quasi-totalité du pays. Cette couche de poussière sera davantage dense dans la moitié Nord, l’Est et le littoral dans la journée de dimanche, alors qu’un ciel complètement dégagé est de mise samedi sur toute l’étendue du pays, a signalé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Elle prévient, dans un bulletin de prévision à courte échéance, qu’il va faire excessivement chaud dans les localités de l’intérieur du pays, avec des pics de température pouvant varier entre 43 et 45°C.



A l’opposé, la chaleur sera beaucoup moins sensible à Dakar, où les températures n’excéderont pas 27°C, indique le document transmis à l’Aps. Les prévisionnistes de l’Anacim tablent sur une fraîcheur nocturne et matinale dans les régions proches du littoral, alors que de fortes températures sont en vue dans l’Est et une partie du Centre du territoire.



Les visibilités pourraient être affectées par endroits en raison de la couche de poussière qui sera présente le dimanche, ajoute l’Agence de la météorologie. Dans le même temps, les vents souffleront d’intensités faibles à modérées et de secteur Nord-est à Est, devenant Nord à Est le long de la côte, assure l’Anacim



