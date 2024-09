Alerte santé : Des yaourts périmés signalés à Auchan Liberté 6 font face à une réaction qui tarde C’est une information alarmante qui est partagé sur la page citoyenne « Luttons contre l'indiscipline au Sénégal » Des yaourts périmés ont été achetés à Auchan Liberté 6 par une femme-médecin qui par inadvertance ne l’a remarqué qu’une fois chez lui. Pour signaler un grave danger pour la santé des enfants, il est allé le signaler, mais face à une réaction qui tarde et une réponse frustrante, il a partagé ce post photo à l’appui

Bonjour

Hier à Auchan Liberté 6 comme à mon habitude je passe prendre les yaourts de mon bébé de 15 mois. Le lendemain au moment de les lui donner, je me rend compte qu'ils sont périmés. Une erreur de ma part, j'aurai dû vérifier les dates. Je repars signaler à la caisse pour qu'ils les retires des rayons, étant médecin je connais les dangers du lait périmé, encore plus pour un bébé.



Le Mr à la caisse me dit : madame ramener votre ticket de caisse. Adressez vous à notre responsable.



Je lui répond très bien, où est votre responsable ?



Caisse: en réunion et je ne sais pas quand il sera disponible....



Moi : je laisse l'article sur son comptoir et je tourne les talons



Caisse: Madame revenez prendre votre article



Je lui répond que c'est hors de question, je viens calmement vous signaler de retirer vos articles périmés et vous vous voulez vous f… des gens.



Je viens de repasser, figurer vous qu'ils n'ont pas retirer les yaourts du rayon du frigo...La preuve j'ai fais les photos. Je lance cette alerte, surtout aux mamans, attention , la santé de nos bébés est fragile. Ci dessous les photos





