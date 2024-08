Alerte sur la déforestation à Médina Yoro Foula : Le couvert végétal en danger !

Selon ses propos relayés par Tribune, la situation est critique dans ce département de la région de Kolda (sud du Sénégal), où les défrichements anarchiques, la création de nouveaux hameaux, les feux de brousse récurrents et la coupe abusive de bois menacent sérieusement les forêts.



D’après le lieutenant Mané, l’avancée rapide du front agricole contribue également à cette dégradation alarmante : «Nos forêts sont en danger, et avec elles, tout l’écosystème local».



Cette situation met en péril non seulement la biodiversité, mais aussi les moyens de subsistance des populations locales qui dépendent de ces ressources naturelles. Face à cette urgence, le chef des bérets verts de Médina Yoro Foula appelle les populations à agir. Il encourage une participation massive aux campagnes de reboisement et insiste sur l’importance de protéger les arbres plantés.



«C’est un devoir civique de chaque citoyen de participer à la sauvegarde de notre environnement. Ça ne doit pas être seulement l’affaire du service des eaux et forêts», a-t-il affirmé. Pour soutenir ces efforts, le lieutenant Mané a annoncé la mise à disposition de gabions pour les populations. Ces structures seront utilisées pour protéger les jeunes plants et aider à leur croissance.



«Nous devons tous retrousser nos manches et travailler ensemble pour restaurer notre couvert végétal», a-t-il conclu.