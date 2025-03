Alerte sur une usurpation d'identité au nom du COSSUEL : Un réseau d'arnaqueurs en action Le COSSUEL (Comité Sénégalais pour la Sécurité des Usagers de l'Électricité) met en garde la population, contre une fraude orchestrée par des individus malintentionnés, se faisant passer pour des agents de l'organisme. Ces escrocs profitent de la crédulité des citoyens, en proposant, contre paiement, une installation de compteurs électriques supposément validée par le COSSUEL.



Le COSSUEL rappelle à tous ses usagers, que ses services sont disponibles uniquement dans ses agences agréées et que les paiements se font par des moyens officiels. L'attestation de conformité électrique reste une étape essentielle pour garantir la sécurité des installations et ne peut être délivrée que par des professionnels accrédités.



Le COSSUEL appelle donc à la vigilance et invite toute personne suspectant une fraude, à contacter ses services via les numéros officiels :

☎ +221 33 924 85 01 / +221 77 650 70 00

ou à consulter son site web pour vérifier l'authenticité des services :

Un témoignage alarmant a été rapporté par Serigne Dieng, victime d'une arnaque orchestrée par un individu se prénommant Eumeu, propriétaire du numéro 77282XX XX . Selon lui, cet individu l'a contacté en prétendant être un agent du COSSUEL et lui a demandé d'effectuer des paiements via Orange Money, pour accélérer l'obtention de son compteur. Après les transactions, l'escroc a disparu sans laisser de traces.Le COSSUEL rappelle à tous ses usagers, que ses services sont disponibles uniquement dans ses agences agréées et que les paiements se font par des moyens officiels. L'attestation de conformité électrique reste une étape essentielle pour garantir la sécurité des installations et ne peut être délivrée que par des professionnels accrédités.Le COSSUEL appelle donc à la vigilance et invite toute personne suspectant une fraude, à contacter ses services via les numéros officiels :☎ +221 33 924 85 01 / +221 77 650 70 00ou à consulter son site web pour vérifier l'authenticité des services : [www.cossuel.sn ://cossuel.sn)

