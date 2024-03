Alerte venant d’Horizon Sans Frontières: Plus de 40 Sénégalais en détresse au Maroc ! C’est une nouvelle qui tombe sous forme d’alerte, mais c’est aussi un appel à l’état du Sénégal, émis sous un cri de désespoir qui est parvenu et en ce début de soirée à l’ONG Horizon Sans Frontières. Plus de 48 sénégalais dont 6 femmes sont en souffrance au Maroc.

Et plus précisément, selon le Président d’Horizon Sans Frontières, iIls seraient au nombre de 48 dont 6 femmes, enfermés dans une maison à 300 km de la capitale Marocaine.



« D’après notre interlocuteur qui a eu au téléphone l’un d’entre eux, ils seraient très fatigués et très mal nourris depuis des jours. Face à cette situation, ils souhaitent tous être rapatriés au Sénégal. » Ajoute le Consultant et chercheur en migrations internationales



C’est pourquoi, Horizon sans frontières lance un appel aux autorités pour abréger la souffrance leur souffrance.



