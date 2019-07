Alfred Gomis: « je me suis préparé à jouer titulaire » L’équipe du Sénégal s’est qualifiée ce dimanche en finale de la Can 2019 grâce à son portier Alfred Gomis, dont la très grande prestation lui a valu d’être élu homme du match, à l’issue de la demi-finale ayant opposé les "Lions" aux Aigles de Carthage.

Alfred Gomis a remplacé le titulaire Edouard Mendy, contraint de déclarer forfait pour le reste de la CAN 2019, après s’être blessé à la main gauche lors de l’échauffement précédent le match du Sénégal face au Kenya (3-0).



La prestation de Gomis a presque fait oublier qu’il n’était que la doublure de Mendy au départ.



« Abdoulaye Diallo et moi-même, nous sommes toujours prêts à apporter nos qualités, c’est tombé sur moi et je n’ai pas hésité parce que j’étais préparé à cela », a indiqué le portier international, qui avant le penalty de Ferjani Sassi à la 73e minute, avait stoppé un attaquant tunisien filant droit au but à la 66e minute.



« Cette victoire, c’est le mérite de l’ensemble du groupe », a dit Gomis, refusant de tirer la couverture à lui tout seul.



« Nous sommes allés chercher cette qualification en finale, tous ensemble », a-t-il ajouté, soulignant avoir une pensée pour Edouard Mendy, obligé de retourner en France pour se soigner.



Depuis ce 3e match de groupe finalement remporté par les "Lions" (3-0), Gomis a réussi un bon intérim puisque depuis lors, il n’a encaissé aucun but.



Le Sénégal, après sa qualification au second tour, a successivement éliminé l’Ouganda (1-0 en huitième), le Bénin (1-0 en quart de finale) et ce dimanche, la Tunisie, sur le même score pendant les prolongations.

