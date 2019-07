Alfred Ndiaye: « frustré d’avoir été blessé durant toute la compétition » Le milieu de terrain des "Lions", Alfred Ndiaye n’a disputé que quelques minutes de la Can 2019, en raison d’une blessure qui l’a retenu le plus clair du temps à l’infirmerie.

« J’ai été blessé pendant toute la compétition. C’est frustrant. Mais le plus important, c’est l’équipe », a déclaré le colosse sénégalais sur la RFM.



Et d’ajouter, « on est tous très déçus, on aurait aimé remporter cette Can. On a tout donné, maintenant, il ne faut pas se décourager, il faut se remobiliser et préparer les prochaines échéances ».

