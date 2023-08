Ali Bongo, Filmé depuis sa résidence surveillée, lance un appel émouvant à l'aide et au soutien L'ancien président Ali Bongo, maintenu en résidence surveillée depuis son renversement, a lancé un appel depuis sa résidence. Dans une vidéo émouvante largement diffusée, il demande à ses partisans de faire entendre leur voix pour le soutenir contre ceux qu'il accuse de l'avoir renversé. Ali Bongo exprime son inquiétude concernant son fils détenu et sa femme dont la localisation est inconnue. La vidéo soulève des préoccupations sur la situation politique et la sécurité de sa famille, suscitant des réactions de ses partisans et des autorités en place.











Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 17:12



