Ali Zaidan et les membres de la Senegalese Trading Company, libérés Après plusieurs semaines de détention, Ali Zaidan, PDG de la « Senegalese Trading Company », ainsi que l'ensemble des membres de son bureau, ont été libérés. Cette libération marque un tournant important dans une affaire qui avait secoué le secteur économique sénégalais.



Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|

Arrêté pour des motifs liés à des accusations de malversations financières et de fraude commerciale, Ali Zaidan avait toujours clamé son innocence, affirmant que les accusations portées contre lui et son entreprise, étaient infondées. Les membres de son bureau, également impliqués dans l'affaire, avaient eux aussi nié toute implication dans les faits reprochés.



Les autorités judiciaires, après avoir examiné les preuves et conduit une enquête approfondie, ont décidé de libérer Zaidan et son équipe, faute de preuves solides. Les avocats de la défense se sont réjouis de cette décision, affirmant qu'elle prouve que la « Senegalese Trading Company » est une entreprise transparente et conforme aux lois en vigueur.



La libération d'Ali Zaidan a été accueillie avec soulagement par ses proches, ses collaborateurs, ainsi que par le monde des affaires. De nombreux partenaires économiques attendaient avec impatience, la résolution de cette affaire, qui avait temporairement gelé plusieurs projets commerciaux importants.



Il reste à voir si cette libération marquera la fin définitive des poursuites contre Zaidan et son équipe, ou si des rebondissements judiciaires sont encore à venir.



En attendant, la « Senegalese Trading Company » reprend progressivement ses activités, espérant regagner la confiance de ses partenaires et poursuivre son rôle de leader dans le commerce sénégalais.

