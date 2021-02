Alimentée par le Sénégal et privée d'internet durant 6h, la Gambie en fait une question de souveraineté La Gambie a subi, ce mardi, une autre coupure d’internet pendant environ six heures. Il aura fallu plusieurs heures pour que les opérateurs de téléphonie mobile informent les abonnés à travers un message que c’est une coupure indépendante de leur volonté qui est à l’origine de l’incident. Cette coupure d’internet totale est la deuxième en l’espace d’un mois.

Le ministre gambien de la Communication informe que ce sont des travaux menés sur le réseau d’eau, qui sont à l’origine de la coupure de la fibre optique.



« Ce sont des travaux menés dans le cadre des préparatifs du sommet de l’OCI qu’abrite la Gambie, l’année prochaine qui sont à l’origine de l’incident qui a coupé la fibre optique qui relie Banjul et Brikama. Malheureusement, les ouvriers de l’entreprise en charge des travaux n’ont pas contacté le ministère de tutelle pour nous informer à temps.



Cette fois-ci, nous n’avons pas été saisis et c’est très regrettable. Face à une telle situation, GAMTEL a dû encore une fois dévier sa connexion vers le réseau de Kaolack via sa liaison réserve de la SONATEL hébergée au Sénégal. D’ailleurs, nous nous attelons actuellement à acquérir une nouvelle fibre optique comme backup en cas d’incident de la sorte pour éviter de miser toujours sur l’étranger. Pour les autorités gambiennes, c’est avant tout, une question de souveraineté nationale ».

